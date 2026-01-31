«Металлург» одержал третью победу подряд, одолев одного из лидеров Запада

Магнитогорский «Металлург» на домашнем льду обыграл «Динамо» из Минска – 5:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , минское «Динамо», ставшее в текущем сезоне одной из сильнейших команд КХЛ, после нового года выступает крайне неровно. В предыдущем матче белорусские хоккеисты умудрились проиграть «Сибири» со счетом 1:4, до этого было поражение от «Салавата Юлаева» – выездная серия явно у минчан не клеится. Не повезло им и сегодня в Магнитогорске.

Хозяева открыли счет на 7-й минуте встречи – отличился Владимир Ткачев. За 22 секунды до перерыва Даниил Вовченко забросил вторую шайбу – «в раздевалку».

Во втором периоде гости попытались дать бой «сталеварам», в итоге каждая команда забила по одному голу. На 26-й минуте Виталий Пинчук сократил отставание – 1:2. А за две минуты до второго перерыва Роман Канцеров вернул прежнюю разницу в счете – 3:1.

Но минчане попробовали огрызнуться и в третьем периоде: на 48-й минуте Виталий Пинчук оформил дубль – 2:3.

Хозяева ответили на это через пять минут, причем дважды. Отличилась связка Руслана Исхакова и Сергея Толчинского. Сначала Руслан на 53-й минуте с подачи Сергея сделал счет 4:2, а через 50 секунд уже Толчинский с подачи Исхакова увеличил разрыв в счете – 5:2.

Казалось бы, все кончено. Но «зубры» не сдавались до последнего. На 57-й минуте встречи Станислав Галеев отыгрывает одну шайбу. А за 50 секунд до сирены оформил дубль, сократив отставание до минимума – 4:5.

Но на большее динамовцев не хватило – 5:4, третья подряд победа «Металлурга» и третье подряд поражение «Динамо».

Челябинск, Виктор Елисеев

