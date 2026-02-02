В Челябинске задержали дебошира, напавшего на врача

Челябинец напал на дежурного врача.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , инцидент произошел в минувшие выходные в одной из больниц Центрального района Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службах следственного управления СКР по Челябинской области и регионального полицейского главка.

Мужчине не понравилось лечение, назначенное его ребенку. Он начал вести себя агрессивно, обрушился на дежурного врача с нецензурной бранью и стал угрожать ему применением насилия. Досталось и пытавшимся урезонить южноуральца медработникам.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам хулиганства.

После возбуждения уголовного дела полиция задержала 34-летнего челябинца. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube