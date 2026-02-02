российское информационное агентство 18+

Решения ММК, основанные на технологии ИИ, отметили на Южном Урале

Власти отметили промышленные решения на основе ИИ, реализованные ММК.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в рамках стратегии цифровизации в последние годы металлурги реализовали 95 проектов, из них в 51 использовались технологии искусственного интеллекта.

Большая часть проектов ставила целью повышение эффективности основного производства ММК. При инвестициях в 3,9 млрд руб. экономический эффект составил 6,8 млрд рублей.

Новым этапом стало создание в 2025 году на базе «ММК-Информсервис» центра искусственного интеллекта, в котором выделены два ключевых направления: машинное обучение и глубокое обучение. Машинное обучение предполагает использование методов математического моделирования для табличных данных. Глубокое обучение – это использование искусственных нейронных сетей с множеством слоев для обработки фото-видео изображений и текстовой информации.

«В реализации у центра искусственного интеллекта находится 10 проектов. Еще 17 проектов находятся в проработке: проводится анализ и уточнение исходных требований от бизнеса, анализ глубины и качества имеющихся данных, подбор технологий ИИ, которые позволят реализовать поставленную задачу. Мы видим большой потенциал в использовании технологий ИИ для повышения эффективности работы предприятия, решения вопросов охраны труда и экологии», – пояснил директор ООО «ММК-Информсервис» Вадим Феоктистов.

Одним из проектов, в основе которого лежит применение технологий ИИ, стал проект «Оптимальный чугун». Он позволил оптимизировать технологическую цепочку наиболее ресурсоемкого первого передела ММК: агломерационное, коксохимическое и доменное производства. Это цифровое решение позволяет рассчитывать объем оптимального производства и себестоимость чугуна. При реализации проекта использовались методы линейного программирования, машинного обучения и нейронных сетей.

Широкое распространение на комбинате получила технология компьютерного зрения. В настоящий момент реализуется проект по автоматизированному контролю состояния паллетного парка на агломашинах аглофабрики №5. Его внедрение в промышленную эксплуатацию запланировано на середину года.

Промышленные решения, реализованные ММК, отметили на заседании регионального совета по искусственному интеллекту.

Челябинск, Виктор Елисеев

