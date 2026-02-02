В Челябинске на одном из популярных маршрутов появился новый автобус

Перевозчик начал тестирование нового большого автобуса в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , синий «Волгабас» выйдет на маршрут №4. Об этом сообщил заместитель главы города Дмитрий Агеев.

Модель длиной 14,5 метра имеет три оси и перевозит 130 человек. При этом, несмотря на то, что он короче «гармошек» (это делает его более маневренным), сидячих мест в нем больше почти вдвое (51).

По словам чиновников, о покупке новых автобусов речи пока не идет. Машину предложили городским властям для тестирования

Планируется, что на маршруте он проработает три недели, после чего примут решение, стоит ли его покупать.

Челябинск

