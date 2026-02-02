Два челябинца расправились с 94-летним ветераном, отказавшим им в деньгах

Пожилого челябинца убил молодой человек, к которому старик относился как к родному, и его приятель.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, трагедия произошла вчера, 1 февраля, в одной из квартир дома по улице 60-летия Октября в Металлургическом районе Челябинска.

Горожане 27 и 28 лет пришли к своему 94-летнему знакомому и попросили одолжить денег. Тот отказал. Тогда парочка набросилась на пожилого челябинца.

Один из мужчин ударил старика по голове не менее пяти раз. После чего второй нападавший взялся за нож: на теле и голове пожилого челябинца полиция насчитала не менее семи ножевых ран. Южноуралец скончался на месте. Тело мужчины обнаружила соседка.

В скором времени молодых людей задержала полиция. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полицейским они рассказали, что напали на пенсионера с целью хищения денег, о наличии которых они знали.

По факту совершенного убийства возбуждено уголовное дело.

Погибший челябинец был ветераном труда. Долгое время он работал на Челябинском металлургическом комбинате.

По словам соседей, одного из убийц он хорошо знал и относился к нему, как к родному. Парочка несколько раз пыталась его обокрасть, но челябинец каждый раз прощал их.

Челябинск, Виктор Елисеев

