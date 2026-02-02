российское информационное агентство 18+

Понедельник, 2 февраля 2026, 12:52 мск

Челябинск

Иностранец, угробивший южноуральца, выводя из его запоя, получил срок

Иностранец получил срок за незаконную медицинскую дейтельность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный районный суд Челябинска признал 31-летнего гражданина соседнего государства виновным в незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, а также незаконном осуществлении медицинской деятельности. Об этом сообщили пресс-службы следственного управления СКР по Челябинской области, регионального полицейского главка и областной прокуратуры.

На бригаду, занимавшуюся выведением людей из запоя, силовики вышли после гибели одного из пациентов в январе 2025 года. Медиков вызвали в деревню Касарги Сосновского района. Там 31-летний иностранец оказал мужчине медицинскую помощь, передав сильнодействующие медицинские препараты. После этого пациенту стало хуже, и он умер в больнице от отравления веществами.

Выяснилось, что в группу, помимо иностранца входили еще полтора десятка человек. Медицинской лицензии у них не было.

31-летнего медика приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, лишив права заниматься врачебной деятельностью на 1,5 года.

Его взяли под стражу в зале суда.

Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевшей стороны компенсацию морального вреда и материального ущерба в размере более 1,5 млн рублей.

В отношении других участников группы предварительное следствие продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

