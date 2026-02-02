В Челябинске вынесли приговор по делу о двойном убийстве, произошедшем 22 года назад

Убийце двух молодых людей в Челябинске в 2003 году вынесли приговор.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, 54-летнего южноуральца признали виновным в убийстве двух человек.

Само преступление произошло в июне 2003 года в квартире дома в Калининском районе Челябинска. Челябинец выпивал с гостями – 28-летним мужчиной и 25-летней женщиной. Во время застолья между двумя горожанами вспыхнула ссора. Гость схватил нож и ударил гостя. 28-летний мужчина скончался на месте. Поняв, что женщина стала свидетелем убийства, хозяин расправился и с ней, несколько раз ударив ножом в шею.

После этого он убедил брата и еще одного знакомого, что им тоже придется отвечать за произошедшее. Вместе они вывезли тела и сбросили их в водоем. Позднее челябинец вернулся, сжег их и закопал.

По горячим следам преступление раскрыть не удалось. Погибшие долгое время считались пропавшими без вести.

Но в прошлом году брат челябинца, ранее подтверждавший, что пара ушла после окончания застолья, признался в том, что помогал скрыть их тела.

Суд приговорил южноуральца к 17 годам в колонии строгого режима.

Челябинск

