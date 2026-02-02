В России стали гораздо меньше пить пиво: в 2025 году, по данным Росалкогольтабакконтроля, продажи сократились сразу на 16,7% по сравнению с предыдущим – до 6,07 млрд литров. У пивных напитков динамика менее выражена: спад на 8,3%. А вот сидр, пуаре и медовуху покупать стали больше, но рост пока умеренный – всего на 5%, до 130,6 млн литров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», cокращение объемов продаж в первую очередь объясняют внеплановым повышением акциза на 11%, что привело к подорожанию пива в среднем на 21,1% – до 202,1 рубля за литр. Свою роль играет и антиалкогольная политика: за год число магазинов и заведений общепита с алкогольной лицензией снизилось на 4,6% – до 207,9 тыс., более значительно сократилось количество специализированных алкомаркетов, сообщает telegram-канал FMCG Report.

При этом отмечается, что на долю пива приходится 44,7% от денежных поступлений во всем алкогольном сегменте.

Челябинск, Павел Зварзин

