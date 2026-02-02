Челябинцы выступили против открытия ПВЗ известного маркетплейса в их дома

Жители челябинской многоэтажки недовольны открытием ПВЗ в дома с закрытой территорией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , конфликт вспыхнул между жителями трех домов в микрорайоне Парковый после того, как на одном из них появилась вывеска крупного маркеплейса.

Пункт выдачи товаров решили открыть в доме №19б на Краснопольском проспекте. Восторга у жителей это, мягко говоря, не вызвало.

Дело в том, что три многоэтажки, включая вышеуказанный, объединяет один двор. Причем он представляет собой закрытую территорию: дома и двор ограждены забором, вход во двор доступен только для жителей домов.

Перспектива открытия доступа для посторонних челябинцев не вдохновляет. Еще меньше энтузиазма у них вызывают грядущие визиты на закрытую территорию коммерческих автомобилей, доставляющих заказы. При этом двор является общей собственностью жильцов, а значит, его коммерческое использование возможно только с одобрения более 50% собственников, приводит 74.ру аргументы противников ПВЗ. Между тем, одобрения у них никто не спрашивал.

В управляющей компании признают, что получили больше 10 жалоб от жильцов. Но занимать чью-либо сторону не торопятся: ведь и у владельца нежилой недвижимости тоже есть права.

Подобные конфликты могут возникать в Челябинске и далее. С одной стороны, горожане уже привыкли заказывать и получать покупки на маркетплейсах, далеко не против расположения поблизости магазинов и кафе. С другой стороны, «закрытых» дворов в Челябинске становится все больше, особенно в районах новостроек. И пускать на эту территорию «чужаков» мало кто собирается. Тем более, что доверия к коммерсантам челябинцы не испытывают и не слишком верят в то, что те не повесят хотя бы часть своих коммунальных затрат на собственников жилых помещений. Да и терпеть мусор, зачастую сопровождающий подобные сервисы, не хотят.

В данной же истории точка еще не поставлена. Юристы советуют жильцам провести общее собрание собственников жилья и принять решение на нем. Если большинство выскажется против, направить обращение в управляющую компанию и мэрию. Если к ним не прислушаются – обратиться в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

