Школьница отдала мошенникам семейный сейф с драгоценностями

Челябинская школьница отдала мошенникам семейный сейф с деньгами, ювелирными украшениями и золотыми монетами.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД РФ по Челябинской области, девушку «развели» по классической схеме. Сначала ей позвонили и сообщили, что на ее имя пришла посылка, для ее получения которой необходимо назвать код из SMS. Школьница его продиктовала. Позже ей снова позвонили: мужчина представился сотрудником безопасности портала Госуслуг и сообщил, что мошенники получили доступ к ее личному кабинету и от ее имени выдали доверенность гражданину недружественной страны. Далее собеседник перевел звонок на «сотрудника Центрального банка», который заявил, что в отношении юной челябинки и ее родителей возбуждено уголовное дело, и чтобы избежать ответственности необходимо задекларировать все имеющиеся денежные средства и материальные ценности.

Напуганный подросток передала злоумышленникам сейф, в котором хранились денежные средства, ценные монеты и ювелирные украшения на сумму более 8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Полицейские напоминают, что злоумышленники часто представляются сотрудниками госучреждений и организаций, правоохранительных органов, Роскомнадзора, Росфинмониторинга и др. Чтобы не попасться на их уловки, не стоит никому сообщать коды, присланные в смс сообщениях, под каким бы предлогом их не просили. Если на любом этапе общения с неизвестными возникают сомнения в законности происходящего, нужно незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам 02/102.

Челябинск, Павел Зварзин

