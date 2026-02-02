Южноуральцы с онкозаболеваниями стали жиль дольше

Больше двух третей пациентов с онкологией в Челябинской области живут пять и более лет после постановки диагноза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , по данным на конец 2025 года 69,8% пациентов с диагнозом «злокачественное новообразование» живут пять и более лет с момента установления диагноза. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

При этом в 2023 году этот показатель едва превышал 60%, достигая 60,4%.

Высокой вероятности наступления ремиссии, сохранения качества жизни и уменьшения рецидивов позволяет добиться раннее выявление онкозаболеваний.

Поэтому в перечень обследований диспансеризации включены маммография молочных желез, позволяющая обнаружить области с неоднородными уплотнениями, кистозными образованиями, наличие кальцинатов, доброкачественные и злокачественные новообразования на ранних стадиях развития заболеваний, до появления первых симптомов. Также в перечень обследований включены исследования мазка с поверхности шейки матки (необходимо для скрининга рака шейки матки), кала на скрытую кровь чувствительным иммуно-химическим методом (раннего выявления колоректального рака), анализ крови на определение ПСА (необходимо мужчинам для исключения рака предстательной железы), флюорографию грудной клетки (позволяет заподозрить рак на ранней стадии, когда клинические проявления еще отсутствуют).

В программу диспансеризации также входят обследования, направленные на оценку состояния тех органов, в которых наиболее вероятно развитие онкологических процессов, характерных для каждого пола и возраста.

«Уже с 18 лет женщинам проводится онкоскрининг на рак шейки матки со взятием мазка и его оценкой по определенной методике. Маммография проводится женщинам начиная с 40 лет до 75, потому что после 75 уже очень редко бывают онкологические заболевания данной локализации», – рассказали в ведомстве.

Скрининг колоректального рака и мужчинам, и женщинам проводят с определенного возраста 1 раз в два года, а с 65 лет – раз в год, потому так как именно в этом возрасте наиболее часто встречается рак толстой кишки. Анализ крови на ПСА делают с 45 и каждые 5 лет.

В Челябинской области в настоящее время около 60% случаев онкологии выявляются на ранней стадии, пишет ЕАН со ссылкой на региональный минздрав. Чаще всего у жителей региона находят рак предстательной железы, толстой кишки, кожи, молочной железы, а также трахеи, легких и бронхов.

