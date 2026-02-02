На Южном Урале похолодает до минус 28

Челябинск, Февраль 02 (Новый День, Виктор Елисеев) – В Челябинской области на смену снегопадам придут ночные морозы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, в начале наступившей недели область высокого давления, которая сформировалась над территорией Сибири блокирует продвижение циклонов на восток через Урал.

Однако к среде влияние антициклона ослабнет, на смену ему продет атмосферный вихрь низкого давления – при перемещении атмосферного фронта в регионе пройдет небольшой и умеренный снег. Температурный фон прогнозируется выше нормы на 4-8 градусов.

После прохождения циклона в его тыл снова будет поступать холодная воздушная масса, что под дополнительным влиянием очередного антициклона с запада вернет на Южный Урал морозные ночи (столбики термометров к четвергу опустяться до -20, -25 градусов, в низинах и до -28). Осадки на большей части территории прекратятся.

Возобновятся они лишь к концу недели вместе с приходом в регион теплого атмосферного фронта и смещением антициклона дальше на восток.

Завтра, 3 февраля, в области ожидается облачная погода с прояснением. Местами небольшой снег. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью -11, 16 градусов, при прояснении до 20 градусов ниже ноля, на крайнем западе до -6, днем -6, -11 градусов, на крайнем западе до -1.

В Челябинске ночью пройдет небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов ниже ноля, днем -8,-10.

