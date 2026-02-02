Двух челябинцев, порвавших паспорт, отправили на принудительные работы

В Челябинске вынесли приговор по делу о надругательство над государственным гербом России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, мировой судья судебного участка №1 Центрального района Челябинска признал двух местных жителей виновными в надругательстве над государственным гербом Российской Федерации.

Напомним, инцидент произошел в начале октября прошлого года в одном из ночных клубов Челябинска. Несколько молодых людей порвали и выбросили паспорт, снимая все происходящее на видео. Запись опубликовали в социальных сетях.

К расследованию подключились полиция и УФСБ по региону. Личности запечатленных на видеозаписи молодых людей и места их нахождения быстро установили. Причастных задержали.

Челябинцы объяснили полицейским, что совершили выходку, будучи пьяны. Кроме того, оперативники выяснили, что молодые люди уничтожили недействительный паспорт, числившийся утерянным.

Однако уголовное дело все-таки возбудили – по факту надругательства над государственным гербом Российской Федерации.

Суд приговорил двух молодчиков к 7 месяцам принудительных работ каждого с удержанием 10 % в доход государства.

Кроме того, прокурор попросил суд направить копию вступившего в законную силу приговора в миграционную службу для решения вопроса о лишении одного из них российского гражданства.

Челябинск, Виктор Елисеев

