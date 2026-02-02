Челябинцы пожаловались на стаю агрессивных собак в парке Гагарина

Жители Челябинска обеспокоены стаей бездомных собак, облюбовавших центральный парк города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , безнадзорных животных заметили у Каменного карьера в парке Гагарина.

По словам горожан, 11 огромных собак с щенками поселились на пляже. «Бомжи поставили там диван, прикармливают собак. И теперь людям просто невозможно пройти вокруг карьера, – цитирует 74.ру одного из горожан. – Собаки агрессивные, защищают своих маленьких щенков. А ведь в парке есть лыжная база, лыжные секции для детей! Взрослому человеку невозможно пройти, а что будет с ребенком, если такая стая погонится?».

К вопросу отлова бездомных собак неоднократно обращались и в мэрии. Напомним, с начала года этой работой занято муниципальное учреждение. Заявки на отлов принимают в управлении экологии по телефону: 8 (351) 729 33 66 (в рабочее время) или по электронной почте otlov.mku@mail.ru (круглосуточно).

Кроме того, сегодня, 2 февраля глава города Алексей Лошкин предложил запустить чат-бот, куда челябинцы также могли бы направлять свои заявки.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube