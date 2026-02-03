3 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

03.02.2026, вторник

10:00 Челябинск – Занятия по скандинавской ходьбе (Городской сад им. А.С. Пушкина)

10:00 Челябинск – «Творите собственным умом»: мастер-класс по поиску научной информации в электронных библиотеках ЧОУНБ и ресурсах открытого доступа и оформлению научных текстов по ГОСТу (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, фиджитал-центр)

10:00 Челябинск – «Киберкот(д)»: квиз для расширения кругозора в области цифровой трансформации и будущего технологий (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, фиджитал-центр)

10:00 Челябинск – Встреча литературного клуба «Wolgaland» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

10:30 Челябинск – Встреча книжного клуба мам северо-запада «Пешком под стол» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная вопросам поддержки военнослужащих СВО (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4-й этаж, редакция газеты «Южноуральская панорама»)

11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения) (по записи)

12:30 Челябинск – Встреча председателя Челябинской городской Думы Сергея Буякова с юными главами городов и районов Челябинской области (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж, конференц-зал)

14:00 Челябинск – Финансовая игра «Drive Your Life. Управляй своей жизнью» для детей (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50) (по записи)

15:00 Челябинск – Открытые консультации по работе с ресурсами Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

15:00 Челябинск – Встреча «Вспоминая Николая Рубцова» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы)

17:30 Челябинск – Встреча с семейным психологом (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

