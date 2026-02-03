Бездомные псы оккупируют парки Челябинска

Челябинцы рассказали о стаях безнадзорных животных, захвативших общественные пространства Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , жалоба горожан на стаю собак, облюбовавшую пляж у Каменного карьера в парке Гагарина, вскрыла наболевшую проблему: бездомных животных в городе становится все больше, а псы, которых возвращают после отлова, зачастую не становятся менее агрессивными. Об этом челябинцы рассказали в социальных сетях.

Напомним, ранее один из горожан рассказал о стае из 11 огромных собак с щенками, поселившихся на пляже у Каменного карьера. «Бомжи поставили там диван, прикармливают собак. И теперь людям просто невозможно пройти вокруг карьера, – цнаписал челябинец. – Собаки агрессивные, защищают своих маленьких щенков. А ведь в парке есть лыжная база, лыжные секции для детей! Взрослому человеку невозможно пройти, а что будет с ребенком, если такая стая погонится?».

По словам жителей города, это не единственная стая в центральном парке и рядом с ним. «В лесу за парком несколько стай со своей территорией. Всех подкармливают люди. В общей сложности там больше 50 собак, – сообщают южноуральцы. – Некоторые с бирками в ушах, но большинство нет. Они агрессивные периодически, с маленькой собачкой или ребенку страшно пройти мимо. Самая большая стая за станцией Водная, Другая в середине тропы пенсионеров. Третья в районе студенческого карьера. И по другую сторону улицы Худякова тоже несколько стай. Там тоже более 50 собак. При мне осенью в клочья лису разорвали – страшно было. И лиса вполне могла быть бешеной. Одна стая живет в лесу за зданием музея леса – в сторону девятиэтажек. Одна в районе кладбища. И ещё одна за базой МЧС».

Однако городской бор и занимающий часть этого лесного массива парк Гагарина – не единственное место обитания опасных животных. «На северо-востоке в парке Дружбы стая собак 20. Тоже опасно ходить, особенно ночью», – пишут челябинцы.

Опасаются за свою безопасность и жители Ленинского района. «На Плановку в Ленинском приедут, 2, 3 собаки заберут, через неделю 6, 7 чипированных обратно везут. У нас давно по одному ходить по поселку нельзя», – жалуются горожане.

Напомним, с начала года отловом безнадзорных собак занято муниципальное учреждение. Заявки на отлов принимают в управлении экологии по телефону: 8 (351) 729 33 66 (в рабочее время) или по электронной почте otlov.mku@mail.ru (круглосуточно).

Челябинск, Виктор Елисеев

