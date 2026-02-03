В Челябинске серьезная авария на водоводе. Без воды 189 МКД, движение автотранспорта перекрыто

В Ленинском районе Челябинска почти 200 многоквартирных домов остались без водоснабжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска, авария на водоводе произошла сегодня, 3 февраля, у дома №84 по улице Новороссийской. Вода хлынула на проезжую часть.

В настоящее время из-за проведения ремонтных работ перекрыто движение транспорта на участке дороги по улице Новороссийской от улицы Лизы Чайкиной до улицы Машиностроителей.

Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся распорядительно-регулировочные действия.

По информации МУП ПОВВ, временно приостановлено водоснабжение по следующим адресам:

улица Ачинская: 2, 4, 6, 10, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31;

улица Бугурусланская: 7, 27, 31, 33, 35, 37, 54, 62, 64;

улица Василевского: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 27, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 85;

улица Дербентская: 41, 43, 45, 46, 47, 49;

улица Днепровская: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 29, 31, 33;

улица Ереванская: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;

Канатовский переулок: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;

улица Лескова, 4;

улица Люблинская: 32, 36, 38, 40, 42, 43, 45;

улица Магнитогорская: 89, 91;

улица Новороссийская: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 30, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 109, 110, 111;

улица Туруханская: 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49;

Цимлянская: 2, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19, 21;

улица Чистопольская, 27;

частный сектор: улицы 1-я Макеевская, 5-я Бирская, Бугурусланская, Василевского, Днепровская, Магнитогорская, Низинная, Новороссийская, Чистопольская, Цимлянская.

К социально значимым учреждениям водоканал планирует организовать подвоз воды, жители могут осуществить заявку на подвоз по телефону контактного центра: 214-00-14.

Челябинск, Виктор Елисеев

