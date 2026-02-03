Бизнесмен выплатит почти полмиллиона рублей трехлетней челябинке, сломавшей ногу на батуте

В Челябинске предприниматель выплатит 450 тысяч рублей девочке, пострадавшей на батуте.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, с иском о взыскании с хозяина батутного комплекса компенсации надзорное ведомство обратилось в суд по итогам проверки.
Сам инцидент произошел в июне прошлого года. Челябинка с 3-летней дочерью приехали в городской сад, где девочка решила развлечься на батутном комплексе «Птички М3». Находясь на батуте, ребенок получил закрытый перелом бедренной кости. В больнице маленькой челябинке сделали операцию на ноге.
Прокурор направил в суд иск о взыскании компенсации морального вреда. В ходе судебного рассмотрения родители и хозяин комплекса заключили мировое соглашение о выплате предпринимателем компенсации морального вреда в 450 тысяч рублей.
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»