Пять тысяч человек в Каслях остались без отопления из-за прогнивших теплосетей

Подача тепла в несколько десятков домов в Каслях прекращена из-за аварии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства ЖКХ Челябинской области, инцидент произошел сегодня, 3 февраля, в 7:00 в северной части города.

В результате без теплоснабжения остались 39 многоквартирных домов (порядка 5 тысяч человек), 25 домов частного сектора и 7 социальных объектов. Причиной отключения стал износ подающего трубопровода тепловых сетей.

«В многоквартирных домах сохранен теплоноситель. На месте работают бригады подрядной организации: 27 специалистов и 2 единицы техники. Ведутся ремонтно-восстановительные работы», – заявили в министерстве.

Ремонт планируется завершить сегодня к 17:00.

Жителей просят сохранять спокойствие и при необходимости обращаться в диспетчерскую службу по телефону +7 351 (492) 22-50.

UPD 13:41 (по местному времени): По информации МУП ПОВВ, водоснабжение было восстановлено в 12:32. В случае локальных перебоев челябинцев просят обращаться для оперативного реагирования и устранения проблемы в контактный центр по номеру 214-00-14.

Челябинск, Виктор Елисеев

