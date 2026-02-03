В Челябинске по делу о крупной взятке задержали еще одного адвоката

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении еще одного адвоката, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве в составе преступной группы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено в отношении 39-летнего адвоката адвокатской палаты региона.

По данным следствия, в период с 18 июня по 24 сентября 2025 года юрист согласился помочь своему коллеге и передать не менее 1,5 миллиона рублей неустановленным должностным лицам. За эти деньги они обещали помочь смягчить наказание по ранее вынесенному судебному решению.

Показание на адвоката дал другой представитель палаты, которому предъявили обвинение в пособничестве в передаче взятки. Он был задержан в ноябре прошлого года при получении 2 миллионов рублей от жены осужденного – после того, как судья вынес смягчающий приговор. По словам юриста, 500 тысяч рублей он планировал оставить себе, а 1,5 миллиона – передать своему 39-летнему коллеге.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении соучастнику обвинения в совершении посредничества во взяточничестве в составе группы лиц по предварительному сговору и избрании в отношении него меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

© 2026, РИА «Новый День»

