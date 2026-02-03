Уралочке отказали в соцподдержке из-за того, что она – многодетная мать

В Челябинской области чиновники решили, что дети могут помешать заключению социального контракта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , жительнице Челябинской области отказали в оформлении соцконтракта из-за того, что у нее есть дети. Об этом женщина рассказала депутатам Государственной Думы.

Социальный контракт – одна из мер государственной помощи нуждающимся в поддержке гражданам России, чьи среднедушевые доходы оказались ниже величины прожиточного минимума. В том числе многодетным семьям. За такой помощью и решила обратиться к местным чиновникам жительница Еткуля.

Женщина воспитывает троих детей, что не мешает ей профессионально заниматься выездной фотосъемкой. Получив средства после заключения соцконтракта, она рассчитывала обновить аппаратуру и получать благодаря этому больше заказов. Но ей отказали.

Уралочка обратились за помощью к депутатам Государственной Думы. Те направили запрос в министерство социальных отношений региона. Ответ их шокировал. Оказалось, что в получении помощи женщине отказали… потому что у нее трое детей.

Впрочем, после вмешательства парламентариев ответ управления соцзащиты признали не соответствующим нормам и порекомендовали еткульчанке обратиться за оформлением соцконтракта повторно.

Челябинск, Виктор Елисеев

© 2026, РИА «Новый День»

