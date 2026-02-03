В Челябинске со стрельбой задержали четверых вымогателей

Силовикам пришлось стрелять, чтобы остановить банду вымогателей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, четверо южноуральцев, угрожая расправой и уничтожением имущества требовали у жителя региона 400 тысяч рублей. Однако получить деньги им помешали.

В момент передачи бандитам 80 тысяч рублей в челябинском микрорайоне «Вишневая горка» вымогателей задержали полицейские при силовой поддержке бойцов СОБР «Аркаим» регионального управления Росгвардии.

Во время задержания южноуральцы попытались скрыться на отечественном автомобиле. Для остановки машины одному из оперативников пришлось применить оружие ограниченного поражения. В результате все четверо находившихся в автомобиле беглецов были блокированы и задержаны.

Среди них оказался ранее неоднократно судимый 27-летний мужчина, находившийся в федеральном розыске за совершение серии мошенничеств на территории Миасса, а также трое его соучастников 23, 21 и 20 лет, имеющих за спиной судимости за грабежи и кражи.

Возбуждено уголовное дело по признакам вымогательства. Все четверо заключены под стражу.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube