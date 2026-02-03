«МегаФон» увеличивает долю протестированных SIM-карт с российской ОС

Оператор наращивает число SIM-карт с российской ОС.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, четверо южноуральцев, угрожая расправой и уничтожением имущества требовали у жителя региона 400 тысяч рублей. Однако получить деньги им помешали.

Уже больше 50% SIM-карт, закупаемых «МегаФоном», используют российскую операционную систему. Их тестирование и валидация проходят в собственной лаборатории компании.

SIM-карты с российским программным обеспечением по своим характеристикам не уступают зарубежным аналогам – как с точки зрения безопасности, так и по пользовательскому опыту, отмечают представители оператора. При этом ПО отечественных SIM-карт полностью совместимо с существующей телеком-инфраструктурой «МегаФона» и алгоритмами идентификации абонентов.

При тестировании обращают внимание на 10 ключевых критериев. Среди них – корректность регистрации в сети, соответствие международным стандартам, стабильная работа в сетях 2G, 3G, 4G и VoLTE. Проверяется также работа апплетов – микропрограмм, обеспечивающих дополнительные сервисы для абонентов. Испытания проходят на большом количестве моделей смартфонов, а также в роутерах, планшетах и умных часах, что позволяет подтвердить стабильную работу в различных устройствах.

Следует отметить, что полный цикл тестирования занимает меньше шести месяцев – это один из самых быстрых процессов вывода продукта на рынок. За это время вендор получает технические требования, SIM-карты проходят промежуточные тестирования, и по их итогам поставщик их дорабатывает. Лишь после завершения всех этапов SIM-карты допускаются к коммерческому использованию. Требования к профилю SIM-карт регулярно обновляются с учетом потребностей бизнеса и изменений в законодательстве.

Кстати, помимо SIM-карт, в лаборатории «МегаФона» проводится комплексное тестирование абонентского оборудования – смартфонов, кнопочных телефонов, планшетов, ноутбуков, роутеров, модемов и смарт-часов. Например, один смартфон проходит около 250 тестов за четыре дня: на качество голосовой связи, передачи данных, работы в сетях разных поколений, Wi-Fi, Bluetooth, VoLTE, VoWiFi, а также поддержка eSIM. Тестирование проводится как для собственных задач МегаФона, так и по заказу различных производителей оборудования, выходящих на российский рынок. В розничную сеть попадают только устройства, полностью соответствующие требованиям оператора.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube