Экс-главу комитета по культуре Челябинска выпустили из СИЗО

Бывшая высокопоставленная чиновница покинет следственный изолятор после двух месяцев заключения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сегодня, 3 февраля, Центральный районный суд изменил меру пресечения для бывшего руководителя комитета по культуре Челябинска Элеоноры Халиковой на домашний арест.

Напомним, г-жу Халикову задержали 5 декабря, через неделю после отставки с поста председателя комитета по культуре. Чиновницу обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

По данным следствия, именно она «в целях создания видимости благоприятной деятельности и из иной личной заинтересованности» дала указание директору Центрального парка культуры и отдыха имени Гагарина Жазиту Нургазинову заключить договор на приобретение аттракционов на сумму свыше 86 миллионов рублей, финансирование которого осуществлялось за счет субсидии, выделенной на развитие и благоустройство учреждения.

В итоге парк стал собственником 68 объектов, ранее находившихся у него в аренде. При этом Элеонора Халикова прекрасно знала, что с 24 июня 2024 года на территории площадки «Гулливер» планировались работы по сносу объектов капитального строительства, малых архитектурных форм и тех самых аттракционов, так что экономической целесообразности в их приобретении не было.

Кроме того, Халикова знала, считают следователи, что часть конструкций была значительно изношена и продавалась по заведомо завышенной стоимости.

В начале декабря экс-чиновницу отправили в СИЗО. Теперь суд решил смягчить меру пресечения.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube