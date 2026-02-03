На Южном Урале заболеваемость ОРВИ вновь пошла в рост

В Челябинской области снова зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, в регионе продолжается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, характерный для этого периода года.

С 26 января по 1 февраля на Южном Урале зарегистрировано 57,96 случая ОРВИ на 10 тысяч человек (неделю назад – 55,1 случая ОРВИ на 10 тысяч).

По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ в настоящее время обусловлена, в основном, циркуляцией вирусов гриппа А H3N2, респираторно-синцитиальной, аденовирусной и риновирусной инфекции. Кроме того, выявляются единичные случаи гриппа В и COVID-19.

Челябинск, Виктор Елисеев

