«Металлург» одержал четвертую победу подряд

Магнитогорский «Металлург» в Тольятти одолел местную «Ладу» – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в первом периоде гости чувствовали себя достаточно уверенно. Острее атаковали. И первыми забросили шайбу.

На 9-й минуте Александр Петунин поймал отскок от лицевого борта и с острого угла бросил по воротам. Шайба от голкипера «Лады» влетела в ворота – 1:0.

В начале второй двадцатиминутки картина резко поменялась. На 24-й минуте встречи игрок тольяттинцев подножкой свалил в зоне «Металлурга» одного из магнитогорцев. У гостей появилась возможность провести атаку на отложенном штрафе. Голкипер «Магнитки» покинул ворота, чтобы уступить место шестому полевому игроку. В это время защитник магнитогорцев Егор Яковлев, оказавшись под прессингом соперника, решил с разворота отдать шайбу одному из партнеров, однако попал в пустые ворота собственной команды – 1:1. А на 27-й минуте Андрей Алтыбармакян вывел «Ладу» вперед – 2:1.

Лишь к концу периода гости окончательно пришли в себя, и на 38-й минуте матча Никита Михайлис восстановил равновесие. На 45-й минуте встречи он же вновь вывел «Металлург» вперед – 3:2 (а Егор Яковлев реабилитировался голевой передачей).

3:2 – четвертая победа «Металлурга» подряд.

Челябинск, Виктор Елисеев

