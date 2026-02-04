4 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

04.02.2026, среду

10:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная ситуации на рынке недвижимости в Челябинской области (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

10:00 Челябинск – Всемирный день чтения вслух: читаем «Сталинградский перелом» С. Алексеева (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

11:00 Челябинск – Интеллектуальная игра «Науки разные нужны» (бБиблиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)

11:00 – 17:00 Челябинск – Громкие чтения вслух «Стихи и рассказы о Челябинске» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)

12:00 Челябинск – Бесплатная юридическая консультация (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – День громкого чтения «Книги детских писателей Челябинска» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

14:00 – 17:00 Челябинск – Арт-терапевтическая поделка «Мой портрет» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Всемирный день чтения вслух: читаем «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

16:00 Челябинск – Открытие выставки «Тихая жизнь», посвященной жанру натюрморт (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)

16:00 Челябинск – Концертная программа «Созвездие юных талантов» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

18:00 Челябинск – Мастер – класс по вокалу «Дыхательная гимнастика по А.Н. Стрельниковой» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

18:00 Челябинск – «Искусство коллажа: известные художники и произведения»: лекция о художниках-коллажистах и их самых известных произведениях от Кати Калининой – основателя мастерской «Коллажный округ» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, фиджитал-центр)

