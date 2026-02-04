В Челябинске будут судить главбуха управляющей компании, присвоившую больше миллиона рублей

Главный бухгалтер челябинской УК два с половиной года выводила деньги предприятия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, челябинку поймали за руку оперативники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции «Советский».

По версии следствия, 46-летняяя женщина, работавшая главным бухгалтером с октября 2022 по апрель 2025 года переводила деньги с расчетного счета управляющей компании на свои. В общей сложности челябинка присвоила более 1,1 миллиона рублей. При этом в документацию она вносила сведения о явно завышенных начислениях ей заработной платы и других расходах.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по признакам растраты.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

© 2026, РИА «Новый День»

