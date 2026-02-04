Южноуральцев предупредили о появлении новой финансовой пирамиды

Банк России предупреждает южноуральцев о рисках, связанных с проектом Deep Cashback.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления Банка России по Челябинской области, регулятор выявил в деятельности проекта Deep Cashback (DCB), организованного компанией ООО «Добролайф», признаки финансовой пирамиды.

Информация о нем занесена в предупредительный список Банка России.

Организаторы проекта предлагают присоединиться к цифровой программе лояльности DCB. Для этого необходимо купить карту стоимостью от 5 до 100 тысяч рублей. По словам создателей программы, это станет первоначальным взносом для вхождения в проект. На карту обещают начислять бонусы, которые можно обменять на сертификаты маркетплейсов, являющихся партнерами проекта. Но сами маркетплейсы наличие соглашений по этому поводу не подтверждают.

«Проект строится на принципах сетевого маркетинга. Выплаты делаются за счет средств новых участников. DСB не заключает с гражданами договоры о привлечении денег. Общение с клиентами ведется через мессенджер, а при попытке вывести деньги администраторы канала ссылаются на временные технические сложности, а потом перестают отвечать», – рассказали представители ЦБ.

Банк России призывает пюжноуральцев быть осмотрительными при выборе финансовой компании и никогда не взаимодействовать с нелегалами. Проверить, легально или нет работает финансовая организация, можно на сайте Банка России.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube