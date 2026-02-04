В Челябинскую детскую областную больницу назначили нового главврача

Челябинскую областную детскую клиническую больницу возглавил новый главврач.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, главным врачом ЧОДКБ назначен Сергей Казарин.

До этого назначения Сергей Казарин возглавлял областную клиническую больницу Троицка. Ранее – возглавлял детскую городскую поликлинику №6 Челябинска.

Сергей Казарин окончил педиатрический факультет Челябинского государственного медицинского института (ныне – Южно-Уральский государственный медицинский университет) в 1993 году по специальности «Детская хирургия».

В 1994 году получил специализацию по колопроктологии в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. акад. И.П. Павлова и специализацию по детской колопроктологии в НИИ педиатрии (Москва).

В 2021 году окончил юридический факультет Южно-Уральского государственного университета.

