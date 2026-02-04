На Южный Урал возвращается 30-градусный мороз

В Челябинской области объявили штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства Челябинской области, сегодня вечером, а также утром 5 и 6 февраля, в регионе ожидается понижение температуры воздуха до -28 градусов по Цельсию и ниже.

Согласно прогнозу областного гидрометцентра, морозы задержатся на Южном Урале ненадолго. Ближайшей ночью в регионе ожидается -21, -26 градусов, при прояснении до 33 градусов мороза. Завтра днем также будет морозно – в некоторых районах области до 25 градусов ниже ноля.

В ночь на пятницу, 6 февраля, столбик термометра в низинах может опуститься до -29 градусов. Днем морозы отступят, и воздух прогреется до -7, -12 градусов. В выходные, по прогнозу синоптиков, в регион в Челябинской области возобновятся снегопады, а температура воздуха будет на 4-8 градусов выше ноля.

В Челябинске ближайшая ночь также будет самой холодной за неделю: температура может опустится до -25 градусов.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube