ГАИ выписало водителям-южноуральцам почти полторы тысячи штрафов за телефоны

В Челябинской области о первых результатах «охоты» на любителей ездить с телефоном в руках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , за первый месяц 2026 года водители Челябинской области получили 1 тысячу 300 протоколов за использование сотового телефона за рулем. Об этом сообщил начальник ЦАФАП ГАИ региона Сергей Пурусов.

Напомним, ужесточение контроля за использованием мобильных устройств при управлении автомобилем в Госавтоинспекции региона анонсировали в декабре прошлого года.

В ведомстве напомнили, что правила дорожного движения запрещают использование телефонов и других средств связи без hands-free гарнитуры. Причем речь не только о разговорах, но и о любых действиях с телефоном в руках, включая фотосъемку и простое манипулирование устройством.

За нарушение предусмотрен штраф в 1500 рублей. Система уже начала работать в Челябинске. Каждый снимок, зафиксировавший нарушение, проверяется сотрудником ЦАФАП ГАИ. В случае несогласия со штрафом водители могут оспорить постановление в течение 10 дней после его получения, направив жалобу в ГАИ заказным письмом, через сайт ГАИ или портал «Госуслуги».

В настоящее время камеры, отслеживающие использование телефонов за рулем, задействованы в Челябинске, Златоусте, Миассе и Магнитогорске, сообщил 31 канал. В скором времени этот подход планируется распространить на всю территорию региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

