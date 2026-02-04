Россиян с татуировками не пустят в космос

Роскосмос начал очередной отбор в отряд космонавтов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , глава Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов утвердил Положение о порядке и условиях проведения открытого конкурса по отбору граждан России в кандидаты в космонавты. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отбирать претендентов будет Центр подготовки космонавтов при участии представителей ракетно-космической корпорации «Энергия» и Института медико-биологических проблем РАН.

Кандидаты должны быть не старше 35 лет (по состоянию на 31 декабря 2025 года), иметь высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук. При этом средний балл в дипломе не может быть ниже 4, а проработать по полученной профессии необходимо не менее трех лет.

В ходе отбора им предстоит пройти испытания на способность к изучению космической техники, знания в области физики и математики, владение одним из европейских иностранных языков (английским, итальянским, испанским, немецким или французским) на уровне программы непрофильного вуза. Кроме того, претенденты должны продемонстрировать свой уровень письменной и устной грамотности, а также базовые знания в области истории космонавтики и мировой культуры.

Свои запросы предъявляют и к физической форме кандидатов. У них не должно быть хронических заболеваний. Рост для прохождения отбора – 150-190 сантиметров, а вес – 50-90 килограммов.

Есть и, на первый взгляд, необычные требования. «Претенденту откажут в прохождении дальнейшего отбора при наличии татуировок. Исключение – отметка с группой крови или буквенная татуировка до трёх сантиметров в диаметре. Однако и их придётся свести в случае успешного прохождения отбора», – говорится в сообщении.

В настоящее время, по информации Центра подготовки космонавтов, в отряде состоят 23 человека. В том числе 39-летний челябинец Олег Платонов. Южноуралец стал кандидатом в ноябре 2018 года, а статус действующего космонавта-испытателя получил в январе 2021 года.

1 августа 2025 года Олег Платонов отправился в свой первый космический полет вместе с астронавтами NASA Зиной Кардман, Майклом Финком, астронавтом JAXA Кимия Юи на пилотируемом корабле Crew Dragon в качестве специалиста миссии Crew-11 и бортинженера МКС. 15 января 2026 года экипаж миссии вернулся на Землю, приводнившись в Тихом океане.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube