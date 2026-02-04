В Челябинске приступили к основному этапу строительства второго стартового котлована для метротрамвая

В Челябинске приступили к основным работам по устройству котлована для старта еще двух тоннелепроходческих комплексов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, строительство стартового котлована в Калининском районе Челябинска, из которого начнется проходка тоннелей от остановочного пункта «Улица Косарева» в сторону станции «Торговый центр», продолжилось после переустройства трамвайных путей по проспекту Победы, мешавших проведению работ.

«При разработке котлована предстоит изъять более 9 тысяч кубометров грунта до переменной глубины 10 метров. Сам стартовый котлован, расположенный около остановочного пункта «Улица Косарева», запроектирован длиной 70 метров и переменной шириной до 17 метров», – рассказали представители ведомства.

Согласно планам, после полной разработки грунта в стартовом котловане метростроители смонтируют два тоннелепроходческих комплекса. Оба механизированных щита уже доставлены на строительную площадку.

Напомним, проект первой линии «Север-Юг» метротрамвая в Челябинске протяженностью свыше 9 километров предполагает создание двух подземных станций («Площадь Революции» и «Торговый центр») и трех наземных остановочных пунктов: «Улица Овчинникова», «Улица Косарева» и «Улица Каслинская».

Первый тоннелепроходческий механизированный комплекс приступил к работе в конце декабря прошлого года на участке от остановочного пункта «Улица Овчинникова» до станции «Торговый центр».

В 2026 году планируется обеспечить максимальную проходку, с выходом на все проектные решения. Завершить проект и запустить первые станции чиновники обещают в течение ближайших двух лет.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube