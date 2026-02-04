В Челябинске приступили к основному этапу строительства второго стартового котлована для метротрамвая

В Челябинске приступили к основным работам по устройству котлована для старта еще двух тоннелепроходческих комплексов.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, строительство стартового котлована в Калининском районе Челябинска, из которого начнется проходка тоннелей от остановочного пункта «Улица Косарева» в сторону станции «Торговый центр», продолжилось после переустройства трамвайных путей по проспекту Победы, мешавших проведению работ.
«При разработке котлована предстоит изъять более 9 тысяч кубометров грунта до переменной глубины 10 метров. Сам стартовый котлован, расположенный около остановочного пункта «Улица Косарева», запроектирован длиной 70 метров и переменной шириной до 17 метров», – рассказали представители ведомства.
Согласно планам, после полной разработки грунта в стартовом котловане метростроители смонтируют два тоннелепроходческих комплекса. Оба механизированных щита уже доставлены на строительную площадку.
Напомним, проект первой линии «Север-Юг» метротрамвая в Челябинске протяженностью свыше 9 километров предполагает создание двух подземных станций («Площадь Революции» и «Торговый центр») и трех наземных остановочных пунктов: «Улица Овчинникова», «Улица Косарева» и «Улица Каслинская».
Первый тоннелепроходческий механизированный комплекс приступил к работе в конце декабря прошлого года на участке от остановочного пункта «Улица Овчинникова» до станции «Торговый центр».
В 2026 году планируется обеспечить максимальную проходку, с выходом на все проектные решения. Завершить проект и запустить первые станции чиновники обещают в течение ближайших двух лет.
Челябинск, Виктор Елисеев
