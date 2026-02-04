Уральские металлурги наладили выпуск арматуры повышенной прочности

ММК запустил производство нового вида арматуры.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», предприятие освоило выпуск термически упрочненной свариваемой арматуры повышенной прочности класса А600С с техническими требованиями в соответствии с ГОСТ 34028.
Продукция будет выпускаться в мотках (диаметром 10 миллиметров) и в прутках (диаметрами 12-32 миллиметров). Соответствие проката государственному стандарту подтверждено органом по сертификации «РосСтройТест».
Основное преимущество этого класса арматуры – высокие механические свойства: предел текучести, временное сопротивление разрыву и относительное удлинение.
Более высокие прочностные характеристики, в сравнении с широко используемым арматурным прокатом А500С, позволяют снизить металлоемкость конструкций, используемых в строительстве для увеличения несущей способности сборных железобетонных конструкций.
Поэтому материал можно применять в конструкциях, подвергающихся воздействию повышенных нагрузок: монолитных домах, уникальных высотных зданиях, крупных промышленных объектах и объектах инфраструктуры (мосты, станции метрополитена, тоннели, эстакады и т.д.).
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»