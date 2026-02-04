Южноуральцы погружаются в виртуальные развлечения

Челябинцы увлеклись 3D-приключениями.

В январе жители Челябинской области стали чаще интересоваться площадками виртуальной реальности. В первый месяц 2026 года трафик на сайты арен и клубов, где можно погрузиться в придуманные миры, вырос почти в 2 раза по сравнению с декабрем 2025-го. Такой тренд специалисты зафиксировали на основе анализа обезличенного трафика в сети «МегаФона».

Морозы, от которых в последние годы южноуральцы, кажется, уже начали отвыкать, все чаще толкают их в VR-пространства и к участию в командных играх. Они совсем не прочь станцевать под любимые треки или пройтись по необычной локации с лифтами, этажами и порталами, совершить виртуальный полет над Парижем, спасти мир от надвигающегося апокалипсиса или побоксировать на виртуальном ринге. Как правило, интерактивные площадки подыскивают в четверг и пятницу: трафик на тематические сайты в эти дни вырастает до 6 раз по сравнению со среднемесячным показателем. А в выходные любители дополненной реальности собираются в команды.

«Интерес к командным VR-играм объясняется тем, что виртуальная реальность и 3D требуют больших аппаратных мощностей, и для комфортной игры зачастую необходимо задействовать возможности удаленных серверов, а иногда технические характеристики компьютера просто не позволяют сыграть в команде дистанционно. VR-игра в клубе вместе с командой – отличная альтернатива, когда вместе с погружением в придуманные миры ты ощущаешь реальное присутствие своего напарника», – отметил телеком-эксперт, главный редактор интернет-проекта «Будь мобильным» Иван Кущ.

В прошлом году самым популярным месяцем для погружения в неизведанную реальность стал ноябрь, когда была анонсирована VR-гарнитура Steam Frame, а также новые модели компьютера Steam Machine и геймпада Steam Controller. Все новинки выйдут уже в наступившем 2026-м.

Челябинск, Виктор Елисеев

