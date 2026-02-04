«Трактор» вчистую обыграл «Ак Барс»

Челябинский «Трактор» дома разгромил «Ак Барс» из Казани – 4:0.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , хозяева с ходу открыли счет.

Уже на 1-й минуте встречи Виталий Кравцов выиграл борьбу у борта, отдал пас Георгию Дронову на синюю линию, и тот отправил шайбу под перекладину – 1:0.

На 15-й минуте Джошуа Ливо прошел по правому флангу, перевел шайбу на дальнюю штангу, откуда Виталий Кравцов в касание переправил ее в ворота – 2:0, «Трактор» увеличивает отрыв.

Третью шайбу болельщики увидели в конце второго периода. Арсений Коромыслов послал шайбу из своей зоны, ее подхватил Михаил Горюнов-Рольгизер и, опередив соперника, с близкого расстояния отправил в ворота между щитков голкипера гостей – 3:0.

Пытались казанцы переломить игру и в третьем периоду. Но получили лишь четвертую шайбу в свои ворота – на 56-й минуте Михаил Горюнов-Рольгизер оформил дубль.

Итог – 4:0, уверенная победа «Трактора».

Челябинск, Виктор Елисеев

© 2026, РИА «Новый День»

