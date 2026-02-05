5 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

05.02.2026, четверг

10:00 Челябинск – Громкое чтение и обсуждение рассказов Н. Носова (библиотека №2, пр. Комарова, 114)

10:00 Челябинск – Встреча литературного клуба «Wolgaland» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

11:00 Челябинск – Литературная палитра в клубе «Литературный четверг» (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)

14:00 Челябинск – Игротека «Мозговой штурм»: настольные игры, головоломки, шахматы (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

14:00 Челябинск – Дни Азии: история одной игрушки «Monchichi» (Moнчичи) (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)

14:00 Челябинск – Практикум «Мобильная фотография» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

15:00 Челябинск – Правовые персональные консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

15:00 Челябинск – Мастер-класс «От сердца – защитнику Родины» для детей (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50) (по записи)

15:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Часы самообразования «Скорая английская помощь» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30) (по записи)

16:00 Челябинск – Мастер-класс по изготовлению натуральных духов (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

16:00 Челябинск – Лекция об истории и культуре страны, квиз-игра «Открывая Азию. Япония» (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)

17:30 Челябинск – Школа удаленных профессий (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

18:00 Челябинск – Курс лекций искусствоведа Марьи Аникиной «Художники Челябинска. XX век»: Художники начала века. Игнатий Лукич Вандышев (Дом Общественного собрания, ул. Труда, 98)

18:00 Челябинск – Занятия по скандинавской ходьбе (Городской сад им. А.С. Пушкина)

