В Челябинске семилетнего ребенка сбил тюбинг. Возбуждено уголовное дело

В Челябинске семилетний мальчик попал в больницу после визита в центр отдыха на Шершнях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, инцидент произошел на тюбинговой трассе в центре отдыха, расположенном на берегу Шершневского водохранилища.

По словам матери ребенка, они с 7-летним сыном переходили тюбинговую трассу, когда на ребенка наехал съезжающий на большой скорости тюбинг. В итоге мальчик получил перелом левой плечевой кости.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Следователи устанавливают всех обстоятельств произошедшего.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube