Южноуральская полиция задержала банду, три года дурившую дальнобойщиков

В Челябинской области возбудили уголовные дела о мошенничестве в сфере грузоперевозок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, поводом для начала расследования стало обращение в полицию представителя челябинской транспортной компании, потерявшей свыше 100 тысяч рублей: фирма-посредник, получив оплату за перевозку груза, не рассчиталась с перевозчиком.

В ходе расследования полицейские выяснили, что фирма-посредник оформлена на подставное лицо – 49-летнего ростовчанина, ведущего асоциальный образ жизни.

В перевозчиками работали по отлаженной схеме. Сотрудники организации, оказывающей посреднические услуги в сфере транспортировки грузов, заключали с перевозчиками договоры на доставку товара из одного региона в другой. Связь поддерживалась по электронной почте и через мессенджер. А получив оплату от отправителя, перевозчика «кидали». По всем фактам мошенничеств, подделки документов, а также неправомерного оборота средств платежей и фиктивного образования юридических лиц были возбуждены уголовные дела.

В ходе расследования выяснилось, что действовало крупное межрегиональное преступное сообщество. С октября 2022 по июнь 2025 года его участники располагались на территории Челябинской, Рязанской и Ростовской областей.

«Колл-центр» через интернет-площадки привлекал клиентов и добросовестных перевозчиков, заключая фиктивные договоры от имени подставных фирм и создавая видимость легальной деятельности.

Вторая группа занималась регистрацией юридических лиц и ИП на подставных лиц, открывала счета и контролировала финансовые потоки.

После накопления долгов фирмы ликвидировались.

Общий ущерб от деятельности сообщества, причиненный множеству потерпевших по всей стране, предварительно оценивается минимум в 4 миллиона рублей. Речь идет о порядка 70 эпизодов тяжких преступлений.

На сегодняшний день задержаны семеро участников группы в возрасте от 22 до 53 лет. В отношении организатора и трех активных участников судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальных отпустили под залог лии подписку о невыезде.

Челябинск

