Безработица в Челябинской области остается низкой, но зарплаты предприятия поднимать не торопятся

На Южном Урале зафиксировали незначительное снижение спроса на кадры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления Банка России по Челябинской области, безработица на Урале остается на рекордно низком уровне. Однако конкуренция за рабочие места становится острее. Об этом говорится в январском докладе Центробанка «Региональная экономика: комментарии ГУ».

В декабре 2025 года была зафиксировано некоторое снижение спроса на работников. Наиболее востребованы рабочие, медработники и продавцы. В сфере IТ растет потребность в специалистах по искусственному интеллекту.

Чтобы привлечь и удержать кадры, челябинские компании из сфер сельского хозяйства, строительства и недвижимости в октябре 2025 года повысили заработные платы. Впрочем, зарплаты в сельском хозяйстве зачастую оказываются ниже среднего уровня по региону. Так, исходя из вакансий, размещенных на одном из сайтов по поиску работы и сотрудников, скотнику на ферме предагают в настоящее время от 50 тысяч рублей в месяц (в личном подсобном хозяйстве – 15-45 тысяч), трактористу-механизатору – 80-170 тысяч рублей, рабочему-птицеводу – 69,1 тысячи рублей, экономисту – от 55 тысяч рублей.

В декабре некоторые промышленные и добывающие предприятия провели индексации фонда оплаты труда и выплатили вознаграждения по итогам года.

«В то же время планы некоторых организаций по найму новых сотрудников и повышению зарплат становятся все более сдержанными, а конкуренция соискателей за рабочие места – более высокой», – отмечает регулятор, ссылаясь на информацию агрегаторов по поиску работы.

Кроме того, сокращается размер предлагаемых работодателями заработных плат.

Челябинск, Виктор Елисеев

