Рыбоводы Южного Урала увеличили производство рыбы

Рыбоводные хозяйства Челябинской области увеличили вылов рыбы на 200 тонн за год.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства сельского хозяйства Челябинской области, в 2025 году южноуральские рыбоводы рыбоводы произвели 2 тысячи 928 тонн рыбы, что на 200 тонн (7,3%) больше, чем годом ранее.

Впрочем, сколь-нибудь существенного влияния на рынок рыбной продукции в регионе эта цифра не имеет. Так, по данным на октябрь прошлого года среднедушевое потребление рыбы в России составляло 24 килограмма на человека в год. Это значит, что на жителей Челябинской области должно приходится более 81 миллиона килограммов рыбы в год. Местные же рыбные хозяйства произвели в 2025 году менее 3 миллионов килограммов (1/27 часть от общего объема).

Вместе с тем, стоит отметить, что южноуральские рыбоводы постепенно расширяют ассортимент. Если раньше акцент делался на выращивание дорогих пород рыбы, то постепенно хозяйства выходят в более дешевые сегменты. Так, в 2025 году фермеры приобрели 32,79 миллиона сиговых и карповых видов рыб. Подобная рыба на рынке Южного Урала стоит существенно дешевле, чем, к примеру, лососевые. Например, карп в небольших специализированных магазинах можно найти за 300-350 рублей за килограмм. Вместе с тем, за последние 2-3 года цены на подобную рыбу выросли примерно вдвое.

Челябинск

