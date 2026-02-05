Двое челябинцев вернулись из украинского плена. Ранее бойцов считали погибшими

Двух бойцов из Челябинска освободили в ходе обмена пленными.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , среди 157 военнослужащих России, освобожденных в ходе очередного обмена, оказались двое южноуральцев – 31-летний и 37-летний жители Челябинска. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

«Истории удивительно похожи – родственники просили у нас содействия в установлении статуса «военнопленный», в то время как военнослужащие были признаны погибшими», – отметила омбудсмен.

Одного из южноуральцев искала сестра. Последний раз он связывался с родными в сентябре 2024 года, после чего был признан без вести пропавшим, а позже и погибшим. Уже после этого родные получили извещение Международного комитета Красного Креста о том, что мужчина находится в плену, и письмо, написанное его рукой. А буквально неделю назад – подтверждающее эту информацию видео.

Поисками второго бойца занимался двоюродный брат – других родственников у него нет, так как он вырос в детском доме. Вестей от челябинца не было с октября 2024 года. Сначала его признали пропавшим без вести. Позже – исключили из списков части в связи с гибелью (его подразделение подверглось артиллерийскому обстрелу, тело найти не удалось). В декабре прошлого года брат узнал, что военный находится в плену.

Теперь оба южноуральца вернутся домой.

