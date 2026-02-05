российское информационное агентство 18+

Четверг, 5 февраля 2026, 17:10 мск

Бывшего мэра Троицка требуют посадить на 15 лет

Суд над бывшим высокопоставленным южноуральским чиновником вышел на финишную прямую.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе судебных прений прокуратура потребовала приговорить экс-мэра южноуральского Троицка Александра Виноградова к 15 годам лишения свободы и штрафу в 10 миллионов рублей.

Напомним, экс-чиновника обвиняют в получении шести взяток. По версии следствия, с марта 2020 по декабрь 2022 года посредник передал чиновнику в общей сложности 763 тысячи рублей – деньгами и беговой дорожкой.

Взятки, считают следователи, мэр получал за ускоренную и беспрепятственную выдачу разрешений на ввод в эксплуатацию нежилых зданий в Троицке для их коммерческого использования, признание права собственности на самовольно построенное нежилое здание, оказание содействия в вопросе утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане с видом разрешенного использования под магазин, беспрепятственную организацию и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для нужд предпринимателя, а также за непринятие мер реагирования по факту незаконного демонтажа части одного из зданий, принадлежащих муниципалитету.

В ходе следствия на имущество обвиняемого общей стоимостью свыше 3,6 миллиона рублей наложен арест.

Троицкий городской суд начал рассмотрение уголовного дела 7 марта прошлого года.

Виноградов свою вину отрицает.

Челябинск, Виктор Елисеев

