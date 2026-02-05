«Макфа» и «Увелка» поссорились из-за упаковки

«Макфа» заявила в УФАС о недобросовестной конкуренции со стороны «Увелки».

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , поводом для заявления стал дизайн упаковки для муки, реализуемой обеими компаниями. Об этом рассказала руководитель Челябинского УФАС России Анна Козлова.

Представители «Макфы» утверждают, что конкуренты используют для фасования своей продукции упаковку, до степени смешения схожую с их собственными фасовочными пакетами.

В дизайне упаковочного материала «Увелки» якобы использован такой же желтый цвет, такое же расположение элементов, формы и размер упаковки.

В настоящий момент с жалобой работает экспертный совет. Его задача – установить, действительно ли оформление, используемое предприятием из Увельского района, схоже до степени смешения с дизайном продукции челябинской компании.

Если эксперты придут к таком выводу, служба возбудит дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

Челябинск, Виктор Елисеев

