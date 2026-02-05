На улице Братьев Кашириных в Челябинске отключат три светофора

Одна из ведущих магистралей Калининского района Челябинска останется без трех светофоров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения будут действовать завтра, 6 февраля.

Светофорные объекты отключат на следующих перекрестках:

пересечение улиц Братьев Кашириных и Академика Макеева – с 10:00 до 14:00;

пересечение улиц Братьев Кашириных и Северо-Крымской – с 10:00 до окончания работ;

пересечение улиц Братьев Кашириных и Чайковского – с 10:30 до окончания работ.

Водителей и пешеходов просят быть максимально внимательными в районе проблемных участков.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube