На улице Братьев Кашириных в Челябинске отключат три светофора

Одна из ведущих магистралей Калининского района Челябинска останется без трех светофоров.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения будут действовать завтра, 6 февраля.
Светофорные объекты отключат на следующих перекрестках:
пересечение улиц Братьев Кашириных и Академика Макеева – с 10:00 до 14:00;
пересечение улиц Братьев Кашириных и Северо-Крымской – с 10:00 до окончания работ;
пересечение улиц Братьев Кашириных и Чайковского – с 10:30 до окончания работ.
Водителей и пешеходов просят быть максимально внимательными в районе проблемных участков.
Челябинск, Виктор Елисеев
