В центре Челябинска запретят стоянку личных авто на еще одном участке

На участке улицы Воровского запретят стоянку личного автотранспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, новые дорожные знаки появятся в районе дома №5 по улице Воровского.

Здесь установят знаки, запрещающие остановку и стоянку личного автотранспорта, а также информирующие о работе эвакуатора.

«Такое решение сегодня, 5 февраля, приняла комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации города Челябинска. Это необходимо для того, чтобы общественный транспорт мог беспрепятственно двигаться по выделенной полосе», – прокомментировали представители городских властей.

Монтаж знаков планируется провести до 25 февраля. После этого на участке начнет работать эвакуатор.

Водителей просят быть внимательными и учитывать изменения.

Челябинск

