6 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

06.02.2026, пятница

13:00 Челябинск – Презентация проекта «Узорный код России», посвященного Году единства народов России (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, фиджитал-центр)

14:00 – 17:00 Челябинск – Акция «Российская наука – гордость нации» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

18:30 Челябинск – Сказка «Две Бабы Яги» в исполнении театра-студии «Стрекоза» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3, Малахитовый зал)

