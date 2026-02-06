В Челябинске рядом со школой избили подростка

В челябинском Чурилово группа подростков напала на школьника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , инцидент произошел в сквере, расположенном недалеко от школы, где учится юноша. Об этом рассказала мать пострадавшего.

После занятий к парню подошла группа подростков, в том числе несколько его одноклассников. Школьнику предложили прогуляться, а когда тот отказался, силой повели в сквер к беседке. Там к нему подошли еще несколько человек, и один из подошедших подростков начал избивать школьника.

«На видео видно, что они даже не разговаривают. Он сразу начал наносить удары, но в конце угрожал ему ножом, заставил моего сына на коленях стоять и просить у него прощения, – цитирует 74.ру челябинку. – Сын говорит, что он не знает, за что. Говорит, его слова были просто «Извиняйся».

Когда юноша пришел домой, мать вызвала скорую и обратилась в полицию. Врачи диагностировали у школьника ушибы головы, гематомы и ссадины. Как рассказал молодой человек, нападавших было 10-15 человек. Когда после одного из ударов он упал, ему в лицо брызнули из перцового баллончика.

Полиция начала проверку по заявлению матери подростка. Главного «заводилу», одного из двух человек, наносивших удары, уже нашли. Ему 17 лет.

Окончательное решение примут после заключения врачей.

Челябинск, Виктор Елисеев

