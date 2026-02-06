Экс-глава Челябинского облизбиркома назначен и.о. вице-губернатора Запорожья

Еще один челябинский чиновник попробует себя во властных структурах Запорожской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Сергей Обертас назначен на должность и.о. заместителя губернатора Запорожской области. Об этом глава региона Евгений Балицкий сообщил в социальных сетях.

Это уже вторая попытка запорожских властей ужиться с выходцами из Челябинской области.

Сергей Обертас родился в 1977 году в Магнитогорске. Имеет высшее образование: в 1999 году окончил Магнитогорский государственный технический университет имени Носова по специальности «юриспруденция». В 2003 году прошел профессиональную переподготовку в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики по специальности «связи с общественностью и реклама».

С 2000 года работал в управлении информации и общественных связей ОАО «ММК» в группе по работе с властными структурами, в 2003 году стал ведущим специалистом по связям с общественностью в бюро общественных связей, в 2005 году назначен старшим менеджером, руководителем группы по взаимодействию с общественными объединениями и политическими движениями. В 2013 году возглавил избирательную комиссию Магнитогорска. В 2015 году перешел на работу в правительство Челябинской области, а в следующем был назначен председателем регионального избиркома. Однако в декабре 2021 года покинул этот пост.

После этого экс-чиновник отался практически без работы, пока в 2023 году не был назначен советником генерального директора ЧРЗ «Полет».

В администрации Запорожской области Обертас начал работать в декабре прошлого года. На своем посту он будет курировать внутреннюю политику.

Напомним, первым высокопоставленным чиновником, попавшим в структуры правительства Запорожья стала бывший первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, возглавившая региональный кабинет министров весной 2024 года. Однако в начале 2025 года стало известно об отставке чиновницы.

Челябинск, Виктор Елисеев

