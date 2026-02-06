Экс-глава Челябинского облизбиркома назначен и.о. вице-губернатора Запорожья

Еще один челябинский чиновник попробует себя во властных структурах Запорожской области.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», Сергей Обертас назначен на должность и.о. заместителя губернатора Запорожской области. Об этом глава региона Евгений Балицкий сообщил в социальных сетях.
Это уже вторая попытка запорожских властей ужиться с выходцами из Челябинской области.
Сергей Обертас родился в 1977 году в Магнитогорске. Имеет высшее образование: в 1999 году окончил Магнитогорский государственный технический университет имени Носова по специальности «юриспруденция». В 2003 году прошел профессиональную переподготовку в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики по специальности «связи с общественностью и реклама».
С 2000 года работал в управлении информации и общественных связей ОАО «ММК» в группе по работе с властными структурами, в 2003 году стал ведущим специалистом по связям с общественностью в бюро общественных связей, в 2005 году назначен старшим менеджером, руководителем группы по взаимодействию с общественными объединениями и политическими движениями. В 2013 году возглавил избирательную комиссию Магнитогорска. В 2015 году перешел на работу в правительство Челябинской области, а в следующем был назначен председателем регионального избиркома. Однако в декабре 2021 года покинул этот пост.
После этого экс-чиновник отался практически без работы, пока в 2023 году не был назначен советником генерального директора ЧРЗ «Полет».
В администрации Запорожской области Обертас начал работать в декабре прошлого года. На своем посту он будет курировать внутреннюю политику.
Напомним, первым высокопоставленным чиновником, попавшим в структуры правительства Запорожья стала бывший первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, возглавившая региональный кабинет министров весной 2024 года. Однако в начале 2025 года стало известно об отставке чиновницы.
Виктор Елисеев
